Täna hakkavad keerulisi ülesandeid lahendama järele jäänud üheksa nõida: pereisa Toomas, tarokaartide panija Anete, teispoolsusega suhtlev Liina, nõid Mari-Liis, nõid Alisa, diskor Ervin, Helve, kes näeb inimesi läbi, turvaäris tegutsev Martin ja endine kaitseväelane Kalle.

Ülesandeks on lahendada traagilise kaotuse üle elanud tütre mure – nimelt on neiu veendunud, et talle on aastaid valetatud isa surma põhjuste kohta. Kohtumine selgeltnägijatega aga võtab ootamatult ehmatava pöörde.

Teise ülesande peategelaseks on salapärane Eesti superkuulsus. Huvitav, kes on see müstiline staar, kelle hinge tume nõid Alisa isegi kaetud silmadega nii hästi näeb, et staar palub seansi katkestada?