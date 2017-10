Mis puudutab meie kehasid ja ülekaalu, siis meie ühiskonnas on see justkui kinnisidee. Sajandeid üritame me end vormida saledamaks ja peita teatud asju oma keha juures. Järjest enam huvitab meid treenitud ja voolitud ihu, mistõttu muutub ka meie suhtumine suurematesse ja erinevatesse inimestesse sallimatuks.

Fotograaf, esineja ja aktivist Haley Morris-Cafiero paljastab, milline on elu ülekaalulisena aga tegelikult, vahendab Metro.

Ta on kuus aastat mööda ilma ringi reisinud ja teinud endast projeti „Jälgijad" tarbeks pilte.