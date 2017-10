Vene seltskonnatäht Ksenija Sobtšak kavatseb osaleda märtsis toimuvatel Venemaa presidendi valimistel.

Naine tunnistas videopöördumises, et tema kandidatuur on ootamatu, kuid tal on selleks õigus nagu igal Venemaa kodanikul, vahendab BBC.

Ksenia Sobtšak (AP / Scanpix)

Sobtšak teatas ka, et oli Aleksei Navalnõi toetaja. Tuntuima opositsiooniliidri presidendiks kandideerimist on Vene võimud püüdnud aga igati takistada.

Kreml on seltskonnastaari kandidatuuri tervitanud, öeldes, et see on igati põhiseaduslik.