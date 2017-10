"Miks idaeurooplased peavad sööma kehvemat toitu?"

Rahva seas on kuulda väiteid, et Eestis ostetud Coca-Cola on lahjema maitsega; et vahe on olemas, kui suurkontsern toodab sama toodet Balti riikides; et või, Voimix ja teised määrded on Soomes paremad; et meil müüdavad mahlad on vesisemad kui Soomes.

Slovakkia põllumajandusministeerium leidis erinevused 22 rahvusvahelise toidukauba osas: lihatoodete rasvasisalduses, kakaosisalduse osas šokolaadis, valgusisalduse osas piimas, värvainete kasutuses.

Ka Eestis on alustatud andmete kogumisega. „Leiti mõningaid erinevusi, millest osa olid sarnased teistes riikides leituga,” räägib maaeluministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai.

Kevvai sõnul on vaja teha kaks sammu: esiteks peab Euroopa Komisjon välja töötama ühtse metoodika, mis kindlustaks tulemuste võrreldavuse üle Euroopa, ning teiseks tuleb teha üleeuroopaline kaubagruppide võrdlus, kuna erinevused ei ole ainult Ida- ja Lääne-Euroopa vahel, vaid ka näiteks Hispaania ja Portugali toidukaupade vahel.

Refereeritud artikli täisteksti loe Maalehest.