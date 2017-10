Soome president Sauli Niinistö üllatus väidete peale, justkui suudaks Venemaa lüüa kiilu Soome ja Euroopa Liidu vahele.

Intervjuus Poola lehele Gazeta Wyborcza sõnas Niinistö, et partnerite demoniseerimine poliitikas ei kanna vilja.

„Mõned Euroopas on jõudnud järeldusele, et Donald Trump on USA president ja on vajalik temaga rääkida. Geopoliitikas peab olema aga pragmaatiline. Leian ühise keele nii Putini kui Trumpiga,“ ütles president Iltalehti andmetel intervjuus.

Niinistö tõstis esile ka Soome kaitsevõimet, mis on Euroopa kõrgeim. „Hea, et tavalistel inimestel on selline suhtumine. Nad ei karda tavalist sõda. Nad kardavad hübriidsõda. Inimesi, kes on valmis oma riiki kaitsma, ei saa petta,“ lisas president.