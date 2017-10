Täna lahvatas uudispomm, kui tuli välja, et eksmiss Laura Kõrgemäe on väidetavalt noori tüdrukuid rikastele välismaa meestele kupeldanud.

„Seitsmesed uudised" said vihje, et Kõrgemäe agentuur võib olla seotud kupeldamisega ning leidis mitu tüdrukut, kes Kõrgemäe ohvriks langenud. Üks rääkis uudistele, et tutvus Lauraga Facebooki kaudu, kui tema sõbrannat kutsuti Ameerikasse missivõistlusele ning talle öeldi, et sõbranna tahab teda kaasa kutsuda. Pärast esimest vestlust sai Laura oma ohvritega mõnes nooblis restoranis kokku. „Sain kokku Laura ja kahe mehega. Nad rääkisid sellest kui toredast peost, kus saab lõbutseda ja pidutseda.“

Nii-öelda missivõistlusele minekuks mingit lepingut ei tehtud ja kogu suhtlus käis telefonis. Lisaks tuli tüdrukutel allkirjastada vaikimisleping. Põhjenduseks toodi, et Laura on tuntud nägu.

„Hakkasin juba kohale jõudes aimu saama, kuhu me jõudnud oleme. Kõik tundus väga kahtlane,“ rääkis ohver. „Rääkisime teiste tüdrukutega ja sain neilt väga otsest infot, mis nad seal tegema on pidanud.“ Nimelt tuli neil raha ja kingituste eest rikaste meestega magada. Mitu ohvrit rääkis uudistele, et konkreetselt keegi sõna „seks“ ei kasutanud, kuid sellele vihjati väga otseselt. Ohvrid võtsid kohe ühendust Lauraga, kes ütles, et ei tea asjast midagi. „Mängis süütukest.“ Hiljem öelnud Laura, et tegu oli vaid testiga.