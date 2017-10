Kodutu mehe tapmise eest Harju maakohtu otsusega 11 aastaks vangi mõistetud Mihhail Šapovalovi (pildil) kaitsja esitas Tallinna ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse kaitsealuse õigeksmõistmiseks, sest puuduvad tõendid, et ta tapetuga üldse kokku puutus.

Narvast pärit ja varem kohtulikult karistamata Mihhaili süüdistatakse kodutu Andrei (44) surnuks pussitamises mullu 25. juuni öösel Tallinna kesklinnas Tartu maanteel. Lastekodu tänavas oma vanema venna juures elanud Mihhail läks 25. juuni hilisõhtul pärast alkoholi tarvitamist end välja tuulutama, sest tahtis rahuneda pärast vennaga peetud tüli. Millegipärast võttis mees kodust kaasa kaks kööginuga, hilisemate väidete kohaselt tegi ta seda enesekaitseks. Pärast keskööd leiavad juhuslikud möödakäijad Tartu maantee Maxima poe läheduses pingilt Andrei elutu keha, kelle tapmises Mihhaili süüdistatakse. Augustis tunnistas Harju maakohus Mihhaili süüdi ja mõistis talle 11aastase vangistuse.

Praeguseks on Mihhaili kaitsja, vandeadvokaat Raul Ainla esitanud Tallinna ringkonnakohtule apellatsiooni. „Šapovalov mõisteti süüdi vaatamata sellele, et puudusid usaldusväärsed tõendid. Ei piisa sellest, et isik läks kodust välja ning tal oli võimalus kedagi tappa,“ ütles Ainla. „Kõnekas on fakt, et ükski asjas tehtud ekspertiis ei kinnita tema kokkupuutumist verise tapmisega.“