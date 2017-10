Keit Paju

Sky Plus saatejuht Maris Järva rääkis saate algusosas, et tema Rõivase juhtumis ahistamisjuhtumit ei näe, pigem seisneb skandaal selles, et Taavi pettis Luisat. Tema arvates kergendab juhtunut see, et mõlemad olid peol ja tarbisid alkoholi. Järva ütles, et naine oleks ju võinud igal hetkel tantsides lahkuda, kui olukord tema jaoks ebamugavaks muutus.