Eile lahvatas tõeline uudispomm – selgus, et eksmiss Laura Kõrgemäe on väidetavalt kupeldanud noori tüdrukuid rikastele välismaa meestele. Laurale kuulub Invidia agentuur, mis tegeleb modellinduse ja promotööga. „Seitsmeste uudistega“ võttis ühendust mitu Laura ohvrit. Üks rääkis uudistele, et tutvus Lauraga Facebooki kaudu, kui tema sõbrannat kutsuti Ameerikasse missivõistlusele ning talle öeldi, et sõbranna tahab teda kaasa kutsuda. „Hakkasin juba kohale jõudes aimu saama, kuhu me jõudnud oleme. Kõik tundus väga kahtlane,“ rääkis ohver. „Rääkisime teiste tüdrukutega ja sain neilt väga otsest infot, mida nad seal tegema on pidanud.“ Nimelt tuli neil raha ja kingituste eest rikaste meestega magada. Mitu ohvrit rääkis uudistele, et konkreetselt keegi sõna „seks“ ei kasutanud, kuid sellele vihjati väga otseselt. Ohvrid võtsid kohe ühendust Lauraga, kes ütles, et ei tea asjast midagi. „Mängis süütukest.“ Hiljem öelnud Laura, et tegu oli vaid testiga. Elu24 vestles ühe Invidias töötanud tütarlapsega, kes ütles, et välismaa meestega kohtumise eest pakuti 1200–2000 eurot ning vahel kingiti raha asemel riideid, aksessuaare või telefone. Üks Õhtulehega anonüümselt suhelnud agentuuris töötanud tüdruk usub, et selliseid pakkumisi tehti ilmselt väga valitud seltskonnale. Teine modell, kes on praeguseks Invidiast lahkunud, ütleb, et tema ei tea sellistest juhtumistest midagi.

„Tänane uudis tuli minu jaoks väga suure šokina nagu ka ilmselt paljudele teistele agentuuri tüdrukutele. Minu suhe nii Invidia kui ka Laura Kõrgemäega on olnud vaid professionaalne ning kupeldamist ma ei suuda isegi ette kujutada,“ ütleb kolmas. „Kuna agentuurist on nende aastatega palju tüdrukuid läbi käinud ja paljud on ka tüliga lahkunud, ei saa välistada, et tegu on kellegi kurja plaaniga agentuurile lihtsalt vesi peale tõmmata. Kahju ainult, et kogu see teema agentuuris olnud tüdrukuid nii palju mõjutab.“

Invidia agentuuris kaks aastat töötanud Sandra Siil ütleb Õhtulehele, et tema Laura suunas loobitud süüdistusi ei usu. „Olen promotööd teinud viis aastat, sellest kaks aastat Laura käe all ja julgen end nimetada üsna kogenud promootoriks,“ ütleb Sandra ja lisab, et on kahe käega Kõrgemäe poolt. „Mul pole eales temaga sellist kogemust olnud ning pole ka teiste neidude käest midagi sarnast kuulnud. Pigem võin Laura kohta öelda, et ta just hoiab ja kaitseb oma tüdrukuid, kohati nagu emalõvi!“ Sandra sõnab, et muidugi annab Laura nõu nii riietuse kui ka meigi asjus – kuidas sobiks ja kuidas oleks parem, kuid ta ei suru kunagi midagi peale. „Kõigi töödega on nii, et iga neiu ise ütleb, mida soovib teha ja kas see talle sobib. Pigem on kõik vabatahtlik – kes tahab teenida ja tööd teha, see avaldab soovi. Siiani pole mina isiklikult kuulnud mitte ühestki kupeldamise, enese müümise või millegi sarnasega seotud tööst,“ ütleb Sandra. „Minu jaoks on sellised süüdistused kahtlased – midagi sellist pole kunagi pakutud ei mulle ega ka teistele põhineidudele.“ Laura Kõrgemäe telefon oli eile välja lülitanud ja ta on ära kustutanud ka oma Facebooki ja Instagrami konto. Invidia Facebooki konto oli eile lõunal veel alles, kuid peagi kustutati seegi. Lisaks oli välja lülitatud Kerstin Koorti telefon ja talle Facebooki saadetud kirigi jäi vastuseta. Kõrgemäe polnud ka nõus minema „Seitsmeste uudiste“ kaamera ette ega kohtuma uudistereporteriga, vaid saatis lakoonilise kirjaliku vastuse. „Kindlasti ei ole mina ega Invidia agentuur kedagi kuskile ei eskordiks ega muudeks kahtlase väärtusega töödeks vahendanud. Kui keegi on läinud kaasa mingite inimeste lähenemiskatsetega oma vabal ajal, siis meie seda kahjuks kontrollida ei saa.“ Agentuuri teine eestvedaja Kerstin Koort kinnitas uudistele, et tema ei tea asjast midagi. „Siis on need tüdrukud sinna minu seljataga saadetud, sest mina ei tea seda. Muidugi me teeme nalja, et me anname tüdrukuid tunni alusel, aga see on nali. Ilmselt on see nali kaugele läinud.“ Lisaks väitis Koort, et siivutuid pakkumisi pole nende tüdrukutele tulnud. Kõrgemäe ütles oma kirjas aga hoopis muud. „Aastate jooksul on kahtlase väärtusega pakkumisi meie laualt päris palju läbi käinud. On olnud juhuseid, kus töötajatele pakutakse tulusaid tööotsi ning üritatakse igal moel ja ettekäänetega neid kuskile osalema või kaasa lööma meelitada.“ Kõrgemäe ohvrid ei ole julgenud minna politseisse, sest eksmiss on tuntud inimene ja tüdrukuid ähvardanud. Näiteks ütles ta ühele tüdrukule, et tema valduses on tollest duši all tehtud video.