Praegu 37-aastane Liis sai teismeeas autoõnnetuses väga tõsiselt vigastada. Nüüd on naise kõnevõime, mälu ja motoorika häiritud ja ta on sügava puudega. Töötukassa silmis on aga tegemist osalise töövõimega inimesega. Tänane „Pealtnägija“ uuris, kuidas sai reaalselt aastaid töövõimetust inimesest töövõimereformi järel paberite järgi järsku vaat et terve inimene.

Liis räägib täiesti arusaadavat ja mõistlikku juttu, kuid väga aeglaselt. Keerulises murdeea ajal jooksis neiu ühel päeval kodunt ära. Jooksus olles sattus ta aga raskesse autoõnnetusse, mis tema ja ta pere elu igaveseks muutis. Tüdruk oli nii raskes joobes, et õnnetuse hetkel magas ta autoistmel sügavalt. „Unepealt. Ja see oli ka väga hea,“ räägib Liis. „Miks?“ küsitakse vastu. „Sest kui oleks teadvusel juhtunud, siis oleks võib-olla hullem asi olnud.“ Et neiu kahe ja poole kuu pikkusest koomast välja tuli ja täna elus on ning omal jalal käib, on omamoodi ime.

Liisi perearst Eva Loskit selgitab, et Liisil raskelt kahjustada saanud väikeaju on see, mis reguleerib inimese liigutusi, tasakaalu ja koordinatsiooni. Iseenesest tahaks Liis tööd teha, aga selleks ei ole piisaval tasemel ei tema mälu ega keha. 1994. aastast on Liis olnud 100 protsenti töövõimetu.