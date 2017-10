„Heidy, sa ju tead, et kaks laulu – „Tantsulugu“ ja „Meie kaks“ on kirjutatud spetsiaalselt sulle,“ tuletab laulja Heidy Tamme meelde viimast telefonivestlust helilooja, džässmuusiku, orkestrijuhi ja muusikapedagoogi Kustas Kikerpuuga, kes täna saanuks 80aastaseks. „Ju ta siis tahtis mulle meelde tuletada, et ma neid lugusid ikka laulaks ja ära ei unustaks,“ usub Tamme, kes pole Kikerpuud petnud, sest tema repertuaaris püsivad need lood praeguseni aukohal.

„„Tantsulooga“, mille refrään algab sõnadega „kasatšokki keerutades kiirelt möödub öö, idakaares päev peagi koitma lööb“, olen ma sõitnud läbi terve maailma, igal pool seda esitanud ja isegi konkurssidel käinud. Näiteks 1975. aastal Valgevenes toimunud konkursil „Nõukogude laul“ pälvisin ma „Tantsulooga“ isegi laureaadi tiitli,“ ütleb Tamme.

Heidy Tamme nimetab „Tantsuloo“ ja „Meie kaks“ kõrval veel mitut Kikerpuu laulu, aga ka „Tivolit“ ja „Pühapäeva“, mille tekstid on Kikerpuu sulest ning mis on samuti siiani Tamme repertuaaris. „Kustas Kikerpuu laule laulan ma praeguseni ja jäängi laulma,“ rõhutab Tamme. „Ja kuna mulle surmatunnini jääb meelde meie viimane telefonivestlus, tunnen ma lausa kohustust tema laule esitada. Ja mitte ainult kohustust: Kikerpuu tekstid tema enda lauludele on väga suupärased ja neid on hea laulda. Igal kontserdil vaatan ma sinna kuskile üles ja tuletan teda meelde. Nii endale kui ka publikule.“ Viimane kõne tuli Tammele siis, kui Kikerpuu oli juba surmahaige. Vähk oli teinud oma töö. Ta suri täpselt aasta ja päev pärast oma 70 aasta juubelit.