Täna lahvatas uudispomm, kui tuli välja, et eksmiss Laura Kõrgemäe on väidetavalt noori tüdrukuid rikastele välismaa meestele kupeldanud. Laura omab Invidia agentuuri, mis tegeleb modellinduse ja promotööga. „Seitsmeste uudistega“ võttis ühendust mitu Laura ohvrit. Üks rääkis uudistele, et tutvus Lauraga Facebooki kaudu, kui tema sõbrannat kutsuti Ameerikasse missivõistlusele ning talle öeldi, et sõbranna tahab teda kaasa kutsuda. Pärast esimest vestlust sai laura oma ohvritega mõnes nooblis restoranis kokku. „Sain kokku Laura ja kahe mehega. Nad rääkisid sellest kui toredast peost, kus saab lõbutseda ja pidutseda.“ Nii-öelda missivõistlusele minekuks mingit lepingut ei tehtud ja kogu suhtlus käis telefonis. Lisaks tuli tüdrukutel allkirjastada vaikimisleping. Põhjenduseks toodi, et Laura on tuntud nägu.

„Hakkasin juba kohale jõudes aimu saama, kuhu me jõudnud oleme. Kõik tundus väga kahtlane,“ rääkis ohver. „Rääkisime teiste tüdrukutega ja sain neilt väga otsest infot, mis nad seal tegema on pidanud.“ Nimelt tuli neil raha ja kingituste eest rikaste meestega magada. Mitu ohvrit rääkis uudistele, et konkreetselt keegi sõna „seks“ ei kasutanud, kuid sellele vihjati väga otseselt. Ohvrid võtsid kohe ühendust Lauraga, kes ütles, et ei tea asjast midagi. „Mängis süütukest.“ Hiljem öelnud Laura, et tegu oli vaid testiga.

Kõrgemäe polnud nõus tulema kaamera ette ega uudistereporteriga kohtuma, vaid saatis lakoonilise kirjaliku vastuse. „Kindlasti ei ole mina, ega Invidia agentuur kedagi kuskile ei eskordiks ega muudeks kahtlase väärtusega töödeks vahendanud. Kui keegi on läinud kaasa mingite inimeste lähenemiskatsetega oma vaba ajal, siis meie seda kahjuks kontrollida ei saa.“ Agentuuri teine eestvedaja Kerstin Koort kinnita, et tema ei tea asjast midagi. „Siis on need tüdrukud sinna minu selja taga saadetud, sest mina ei tea seda. Muidugi me teeme nalja, et me anname tüdrukuid tunni alusel, aga see on nali. Ilmselt on see nali kaugele läinud.“ Lisaks väitis Koort, et siivutuid pakkumisi pole nende tüdrukutele tulnud. Kõrgemäe ütles aga hoopis muud. „Aastate jooksul on selliseid kahtlase väärtusega pakkumisi meie laualt päris palju läbi käinud. on olnud juhuseid, kus töötajatele pakutakse tulusaid tööotsi, ning üritatakse igal muul moel ja ettekäänetega neid kuskile osalema või kaasa lööma meelitada.“