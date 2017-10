Nädalavahetusel on uudistetsükkel tavapärasest aeglasem – pühapäeval ei ilmu Eestis ükski üleriigiline päevaleht ja veebitoimetused üksi jõuavad iseenesestmõistetavalt vähem. Eks lugejalgi on siis paremat teha, kui mitu korda päevas uudiseid otsida. Teisalt tähendab see, et iga pisemgi uudisnupp ja arvamusavaldus võib saada klikimagnetiks, sest huvitavat lugemist ilmub lihtsalt vähem.

Selle on läbi hammustanud justiitsminister Urmas Reinsalu (ja mitte ainult tema), kes eelistab toimetustele pressiteateid saata just nädalavahetustel. Tõsi, lehes ilmumine pole inimõigus, ent toimetajatel pole erilist valikut: kui nemad ei avalda ministri sõnavõttu, siis teeb seda konkurent. Nii saamegi puhkepäevil lugeda Reinsalu lihtsalt populistlikest (autojuhtide kottimine tuleb lõpetada!) või ebarealistlikest (teen ettepaneku ühinenud opositsiooniks Tallinnas, mis võtaks linna juhtimise üle!) mõtetest, mille meediasse paiskamisel ei näi olevat muud sisulist eesmärki kui oma koduerakonna pildis hoidmine. Tähelepanu on garanteeritud, ainult et varju jääb erakonna tegelik esimeeski.

Laupäeval, valimiste eelõhtul, edastas üks portaal Reinsalu valimissoovitusi. Nagu ainuüksi asjaolu, et minister kohalikel valimistel kandideerib, poleks niigi küsitav.