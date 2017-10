Alustuseks juhiksin tähelepanu asjaolule, et demokraatlikus õigusriigis ei ole kombeks võtta kodanikelt tagasi juba olemasolevad õiguseid. Seetõttu on äärmiselt kahetsusväärne, et üks erakond on seadnud eesmärgiks kooseluseadus kehtetuks tunnistada. Tegemist on alatu hirmutamistaktikaga, mida rakendatakse oma rahva suhtes, kellest osa kuulub juhtumisi LGBT+ kogukonda. Selline viha õhutamine ei tohiks olla meie ühiskonnas lubatud.

Kui seadusandlik võim otsustaks, et sooneutraalne abielu on LGBT+ kogukonna peresuhete reguleerimiseks sobivam variant, oleks kogukond loomulikult selle poolt. See tagaks kõigile võrdsed õigused ja kohustused ning kindlasti oleks see odavaim lahendus, sest vajaks vaid perekonnaseaduse § 1 muutmist. Ometi pole Eesti LGBT Ühing kogukonna esindusorganisatsioonina sellist lahendust välja pakkunud, sest peab praegu pakilisemaks ja vajalikumaks juba vastuvõetud ning jõustunud seadus täies ulatuses toimima saada.

Ent kirikutes toimuv temaatiline diskussioon on ainult tervitatav. Eriti hea meel on näha, et nii mõnigi usuvaldkonna inimene, teiste hulgas Annika Laats on selgelt välja öelnud, et igal inimesel on õigus õnnele ja igaüks võib oma õnne ise defineerida. Kiriku varasemad väljaütlemised kooseluseaduse teemal on paraku innustanud religioosseid inimesi kujundama seisukohti vastavalt kiriku seisukohtadele ning suhtuma LGBT+ kogukonda halvasti. Ometi on ka LGBT+ kogukonnas usklikke ja nemadki soovivad tunda, et on kirikusse teretulnud.