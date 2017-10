„See väide ei vasta tõele," märkis promo- ja modelliagentuuriga Invidia seotud Laura Kõrgemäe sõbranna Kerstin Koort Elu24-le, kui temalt uuriti, kas nende agentuuris tegeletakse tüdrukute vahendamisega ärimeestele.

„Seitsmesed“ toovad täna eetrisse videoloo, kus paljastatakse noorte neidude kupeldamine jõukatele ärimeestele. Mitmest allikast on kuulda, et luksusliku elustiiliga silma paistnud veetleva naisterahva näol on tegu eksmiss Laura Kõrgemäega.

Missi kupeldamisohvriks langenud naisterahvas räägib „Seitsmestele“, et ei suutnud selle võimalikkust uskuda: „Et selline asi toimub meil siin Eesti vabariigis ja mitte keegi justkui ei tea sellest midagi!“ rääkis üks. „Mulle ütles ta, et see oleks veel ilusam mu seljas, kui mul ei oleks rinnahoidjat all,“ meenutas teine ohver.