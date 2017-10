Kas elektriauto on omanikule pikemas perspektiivis odavam ja säästab loodust või on särtsuautod põlevkivist toodetud elektrienergia pärast bensiiniautodest hullemadki?

„Tegelikult probleemi kui sellist ei eksisteeri. See on suuresti inimeste peas. Nad pole lihtsalt teemaga lähemalt tutvunud,“ räägib doktorikraadiga tuumafüüsik, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi asedirektor Mario Kadastik, kelle esimese eestlasena soetatud Tesla elektriautost on kasvanud rendiäri.

Mario käest küsitakse tihti just seda, kui palju kulub aega elektriauto laadimiseks ja palju sellega siis sõita saab. „Vastan neile, et laadimise ajakulu on null ja sõita saan 400 kilomeetrit. Null sellepärast, et auto ööseks laadima panekuks läheb mul mõni sekund, et juhe seina pista. Pärast seda on muretu,“ selgitab ta.

Mis see särtsuauto ikkagi on?