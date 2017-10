Kuulutuse avaldanud firma nimetas, et tegeleb internetiuuringutega ja „tugevas stabiilses ettevõttes tegutseb poolsada noort inimest“. Firma omanik oli tol ajal endine Peterburi Moskva rajooni politseiülem Mihhail Bõstrov, kellel on ka praegu Savuškini tänava majas kontor. Tegelikult asuvat aga majas holdingfirma, mille uudisteportaalid püüavad kirjutada vähemalt osalt tõele vastavaid lugusid, millest suured ajakirjandusväljaanded mujal maailmas võiksid järjelugusid teha. Kulutulena levis ühelt trollivabriku kontolt koos kommentaaridega võetud foto president Trumpi nõunikust Kellyanne Conwayst jalgupidi Valge Maja ovaalkabineti diivanil istumas.

RBK-le ütles üks tol ajal tööle läinud inimene, et alustati ulatusliku trollimisega USA internetikommentaariumites, eesmärgiga presidendikandidaate maha teha. Peamiselt tegeldi sotsiaalsete teemadega ühe või teise kandidaadi programmis, kedagi eelistamata. Kuid sisust võis märgata, et salamahti aeti Donald Trumpi asja.

Kontod keerati kinni

Üsna kiiresti jõuti sellele jälile, ja pärast New York Times Magazine`is ilmunud pikemat artiklit keeras Facebook kõik Savuškini tänava kontod kinni, osalt ka töötajate isiklikud Facebooki lehed. „Firma“ tegevuse paljastas Peterburi ajakirjanik Ludmilla Savtšuk, kes oli ennast tööle munsterdanud ja nüüd trollivabriku kõik saladused avalikuks tegi.

Skandaal oli ka Venemaal suur. Kuid trollivabriku käivitajad leidsid uued serverid, vahetasid IP-aadressid ja tegevus jätkus endise hooga. 2016. aastal oli „Ameerika osakonnas“ tööl 80-90 inimest, kinnitab RBK. Ametlikult oli siis trollivabriku omanik 31aastane Mihhail Burtšik, kelle käe all trükitakse ka mitut Peterburi munitsipaalringkondade ajalehte. Ta ei kinnita RBK-le, et töötab Savuškini tänaval, aga möönab, et konsulteerib sealseid inimesi kui internetiprojektide arendamise spetsialist. Ameerika osakonda aga juhib 27aastane aser Džeihun Aslanov.

Eelarvest nähtub, et palgad on nüüd tõusunud 55 000–120 000 rublani. Kokku kulub selleks ümmarguselt miljon dollarit aastas. Selle rahaga hoiti RBK käsutuses olevail andmeil vähemalt tänavu augustini käigus 120 vestlusgruppi Facebookis, Instagramis ja Twitteris. Nende hulgas on ka Ühendriikides meeleavaldusteni viinud BlackMattersUS. Nagu teine agaralt tegutsev lehekülg BeingPatriotic, keskendutakse rassiprobleemidele.

RBK andmeil külastatakse Ühendriikides trollivabriku lehekülgi kuni 70 miljonit korda nädalas. Tavaline vaadatavus on 15 miljonit. Olulisemate lehekülgede eesmärk on eeskätt külvata rahutust, mitte ajada Donald Trumpi asja. Unikaalseid külastajaid on 10 miljoni ringis ja neist on kõik näinud vähemalt ühte trollivabriku üles riputatud reklaami, teatab Facebook. Ameerika kohta ei ole see kuigi suur arv.

Just trollivabrik on ka nende reklaamide taga, mida Facebooki kinnitusel Venemaalt telliti kokku 100 000 dollari eest. „Kas me suutsime kallutada USA peresidendivalimisi? Kindlasti mitte. Võib-olla suutsime panna mõne inimese Trumpi poolt hääletama, aga see on ka kõik. Olime ka ise üllatunud, kui ta presidendivalimised võitis,“ ütles RBK-le trollivabriku endine töötaja, et tema arust raisatud rahast suurt kasu polnud.