Kunagi kaheksandaks maailmaimeks peetud Merevaigutuba kadus Tsarskoje Selost Teise maailmasõja ajal ning aastakümneid on Peterburi kroonijuveeliks kutsutud hindamatut aaret tulemusteta otsitud. Nüüd kinnitavad kolm vanaldast aardekütti, et nad on saladuse lahendanud: Merevaigutuba lebab natside punkris Dresdeni lähedal Hartensteini mäestikus.

Dresdeni arhiivist on saladuslikult kadunud kõik dokumendid, mis kirjeldavad tunnelite ehitamist mäestiku all Teise maailmasõja aastatel, kirjutab Daily Express. Kuid homöopaat Leonhard Blume (73), teadlane Günther Eckardt (67) ja georadari omanik Peter Lohr (71) alustasid tänavu septembris põhjalikke uuringuid, toetudes vihjele, mille Lohr olevat saanud juba 2001. aastal. Ta olevat kindlast allikast kuulnud, et tunnelid on raudtee all ning 1945. aasta aprillis peatus just selles kohas Königsbergist tulnud kaubarong. Günther Eckardt rääkis Bildi ajakirjanikele, et georadar olevat näidanud tõepoolest maapõues tunneleid ning mehed olevat leidnud puudel jälgi trossidest, mida kasutati kaupade laskmiseks maa alla.

Just Königsbergi viisid sakslased sõja ajal Tsarskoje Selost lahti monteeritud Merevaigutoa. Kaks selle paneeli läksid omal ajal Saksamaal enampakkumisele ja tagastati Venemaale, rohkem pole midagi leitud, kuigi Merevaigutuba on köitnud aastakümneid aardeküttide meeli, kes on aastaid väitnud, et ollakse selle jälil kas praeguses Kaliningradi oblastis või kusagil Saksamaal, viimati Tšehhi piiri lähedal Deutschneudorfis. Merevaigutoa saaga on jõudnud ka raamatutesse ja komissar Maigret looja Georges Simenon asutas koguni Merevaigutoa otsijate klubi, lubades mõistatuse kindlasti lahendada.

Õnne ei olnud temalgi. Merevaigutuba, mille 1716. aastal Preisi kuningas Friedrich Wilhelm I Peeter Suurele kinkis (õigemini vahetas Peeter I toa oma 55 pikka kasvu grenaderi vastu), on haihtunud kui tina tuhka. Enim levinud teooria on, et Merevaigutuba hävis venelaste pommirünnakuis Königsbergi lossis või selle ümbruses.

Kolm pensionärist uurijat seda ei usu ja koguvad annetajailt raha, et kevadel kaevama hakata ning Merevaigutuba tunnelitest välja tuua.