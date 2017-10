USA-s Marylandi osariigis toimus ühte kontorihoonet ümbritsevas pargis tulistamine. Hukkunud on praeguse seisuga kolm inimest ja tulistaja on jooksus, vahendab CNN.

Vähemalt kaks vigastatut on üliraskes seisundis. Tulistamine toimus Edgewoodi linnas. Politsei korraldusel on kõik ümberkaudsed koolid suletud.

Politseil on alust kahtlustada, et vähemalt ründaja valis oma ohvrid teadlikult. Kõik viis töötavad samas ettevõttes, Advanced Granite Solutions, mille pargis tulistamine toimus.

Politsei avaldas ka, et tulistaja on 37-aastane Radeed Labeeb Prince, kes põgenes sündmuskohalt. Tulistamise motiivi osas infot pole. Kohalik ABC uudistekanal vahendab, et samas hoones asuva teise ettevõtte töötajad rääkisid, et kuulsid enne püstolilaske kõvahäälset vaidlemist.

