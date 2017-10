Portugali parlament on tülli keeranud ja siseminister Constanca Urbano de Sousa järel võib tagasi astuda terve valitsus. Poliitiliste kempluste taustal on metsatulekahjudes hukkunud juba 41 inimest, vahendab BBC.

Siseministri vastutusalas on tuletõrje- ja päästeteenused, mis on praeguses kriisis kõvasti kriitikat pälvinud. Opositsioon oli juba valmis siseministrit umbusaldama, kuid de Sousa teatas täna ise, et lahkub ametist, et „säilitada oma väärikus“. Portugali president Marcelo Rebelo de Sousa (sugulust ministriga pole) omakorda kritiseerib valitsust, et need pole võtnud vastu reforme metsahalduse osas, mis muudaks tulekahjude kustutamise efektiivsemaks.

Constanca Urbano de Sousa (vasakul), Portugali siseminister (Vida Press)

Praeguseks on Portugali metsapõlengutes hukkunud 41 inimest. Tuli on jõudnud ka Põhja-Hispaaniasse, kus on surma saanud neli inimest. Hispaania politsei arreteeris ühe mehe, kes üritas metsas tuld teha - tõenäoliselt küll mitte eesmärgiga tulekahju tekitada.

Portugalis valitseb kuiv ilm ja orkaan Opheliast valla pääsenud tuuled raskendavad tuhandete päästetöötajate pingutusi. Pea pooles riigis on välja kuulutatud eriolukord.