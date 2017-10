Keskerakonna esimees Jüri Ratas saatis täna parteikaaslastele kirja, kus rõhutas, et Tartu abilinnapeadele esitatud korruptsioonikahtlustused on piisavalt tõsised, et neile üheselt reageerida. Ka märkis peaminister, et tema juhtitud Keskerakonnas pole korruptsioonile kohta. Jüri Ratase kiri täismahus: "Head erakonnakaaslased!

Poliitika on töö oma ideede ja programmi teostamiseks, mis saab toimuda vaid Eestimaa inimeste toetusel. Meie kapital selle töö tegemiseks on usaldus, mida me ei tohi ühelgi juhul kuritarvitada, sest muidu ei maksa ka meie ideed ja programm midagi.

Täna pidas kaitsepolitsei kinni kaks Tartu abilinnapead, kellele esitati tõsised korruptsioonikahtlustused. Üks neist on Keskerakonna liige. Tegemist on väga kurvastava uudisega, mis tuleb meile kõigile šokina. Loomulikult ootame tähelepanelikult lisanduvat infot. Selge on see, et kedagi ei tohi enne kohtuotsust süüdi mõista, kuid esitatud kahtlustused on piisavalt tõsised, et neile üheselt reageerida. Mõlemal mehel tuleb lahkuda abilinnapea kohalt ning anda selged vastused esitatud kahtlustustele ja küsimustele. Samamoodi ootan Tartu linnavalitsuselt igakülgset koostööd kaitsepolitsei ja prokuratuuriga. Eesti Keskerakond mõistab korruptsiooni hukka nii sõnades kui tegudes, nii praegu kui tulevikus. Kinnitan, et minu juhtimisel ei ole Keskerakonnas kohta korruptsioonile ega meile valijate tahtel antud võimu ühelgi viisil kuritarvitamisele. Selget ja läbipaistvat tegutsemist ootavad meilt õigustatult nii meie liikmed kui valijad üle kogu Eesti. Kõige austusega Jüri Ratas, Keskerakonna esimees" Kaitsepolitsei pidas täna hommikul kinni Tartu abilinnapead Valvo Semilarski (Reformierakond) ja Artjom Suvorovi (Keskerakond), keda kahtlustatakse mitmes korruptsioonikuriteos. Kahtlustuse kohaselt osales Tartu abilinnapea Valvo Semilarski otsustes, millega seoses olid tal isiklikud majanduslikud huvid. Sellistes otsustes osalemist keelab korruptsioonivastane seadus ning ametnik peab end nendes otsustes osalemisest taandama. Sellega pani Semilarski karistusseadustiku mõttes toime toimingupiirangu rikkumise eriti suures ulatuses. Samuti kahtlustavad Lõuna ringkonnaprokuratuur ja kaitsepolitseiamet Semilarskit altkäemaksu võtmises ning ühte ärimeest Semilarskile altkäemaksu andmises.