Kui äsja lõppenud valimiste järel kiputakse Edgar Savisaart poliitikuna maha kandma ja parastatakse tubli valimistulemuse teinud veterani pahatahtlikult, siis tema üle Liivalaia kohtumajas peetaval korruptsiooniprotsessil on Tallinna ekslinnapea siiani kenasti kohal ja võitlusvalmis.

Eile veidi pärast kella 13 võttis Harju maakohus videosilla vahendusel ühendust kolleegidega Viinis, et küsitleda prokuröri õigusabitaotlusel tunnistajalt Israil Gendlinilt (67). Edgar Savisaarele esitatud süüdistuse üht episoodi puutuvatel aastatel Austrias tegutsenud fondi Algen Familienstiftungi varahaldurina. Savisaare kaaskohtualust Alexander Kofkinit hästi tundva Gendlini küsitlemine kulgeb vaevaliselt. Vähe on küsimusi, millele ta suudaks vastata. „Palun vaadake protokollist, mida ma juba nelja-viie aasta eest selle kohta ütlesin,“ lausub mees tõrksalt, paludes talle prokuröri poolt esitatud küsimusi küll täpsustada, küll korrata. Saanud lõpuks aru, et võib vastata lihtsalt „ei tea“ või „ei mäleta“, kasutab seda võimalust ohtralt.

Geldinit küsitletakse Austria fondi osast Kofkini peas sündinud äriideega rahastada Savisaare raamatute kirjastamist ja müüki. 6. ja 10. augustil 2007 tehti fondile kaks rahalist ülekannet kogusummas 191 570 eurot. Raha paigutajaks olnud Kofkin isiklikult. Ligi 83 000 eurot liikus fondist hiljem edasi väidetavalt Savisaarega seotud Šveitsi firma Arsai Investment arvele. Ülejäänud summa 107 900 eurot jäänud aga esialgu fondi, sest nagu Gendlin on ühel varasemal ülekuulamise öelnud, ei saanud plaanist Savisaare raamatut Venemaal turustada mingil põhjusel asja.