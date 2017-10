Soome roheliste partei asepresident Miikka Keränen kutsub Stockmanni loobuma Hullude Päevade nime kasutamisest seoses ülipopulaarse ostukampaaniaga.

Keräneni arvates peab ettevõte vastutama oma sõnakasutuse eest, vahendab Üle. Poliitiku meelest alandab kõnesolev sõnapaar vaimse tervise probleemidega inimesi, kirjutab Yle.

Mehe ütles oma pöördumises, et firma peaks võtma arvesse oma tegevuse tagajärgi ning mõjusid. „Ma arvan, et vaimuhaigused ei kuulu selle kümnendi ettevõtete kuvandisse,“ kirjutas Keränen, avaldades lootust et Stockmann suudab ostukampaaniale mõne sobilikuma nime välja mõelda.

Ettevõte on oma kommnetaaris öelnud, et nad ei kavatse oma kampaanialausega kedagi solvata. Stockmanni korporatiivse sotsiaalse vastutuse juhi Johanna Stenbäcki sõnul pole nad Hullude Päevade 30 aasta pikkuse ajaloo jooksul üheltki vaimse tervisega seotud spetsialistilt taolist kriitikat kuulnud.