Tööinspektsiooni hinnangul on Rakvere lihakombinaadis aset leidnud streigijuhtumi puhul tegemist kollektiivse töötüliga.

Seaduse kohaselt on streik ja töösulg, millele ei ole eelnenud läbirääkimisi ja lepitustoiminguid, ebaseaduslikud. Lisaks ütleb seadus, et streik ja töösulg, mille väljakuulutamisel või korraldamisel on rikutud seadusega kehtestatud korda, on ebaseaduslikud.

Kollektiivse töötüli lahendamiseks näeb seadus ette väga täpse protsessi, mille järgimata jätmisel saabki rääkida ebaseaduslikust streigist. Kui töötaja käitumine pole kooskõlas seaduse nõuetega või töölepinguliste kokkulepetega, võib tööandja teda hoiatada, et lepingu jätkuva rikkumise korral öeldakse tööleping erakorraliselt üles.