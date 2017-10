Mullu novembris lõppes Indias Tamil Nadu Ülemkohtu Madurai harus laevakaitsjate kassatsioonkaebuse arutelu. Kohtunik jättis toona mehed teadmata ajaks ootele ega öelnud, millal otsus tuleb. Laevakaitsjad jäid ootele ning esiti oli nende jaoks otsuse tegemise ajast olulisem, milline saab olema selle sisu. Tuginedes loogikale leidsid laevakaitsjad, et otsus sarnaneb oluliselt sama kohtu poolt tehtud süüdistuse tühistamise otsusega. Nimelt lükkas Tamil Nadu ülemkohus 2014. aasta juulikuus laevakaitsjate vastu esitatud süüdistuse tagasi. Milline saab otsuse tegelik sisu olema, ei tea laevakaitsjad tänaseni. Paari nädala eest teatas kaasusega tegelenud kohtunik sootuks, et loobub, kuna ei ole piisavalt pädev. Möödunud nädalal jõudis meesteni advokaadilt info, et otsus peaks tulema pärast kõige suuremat ja tähtsamat püha Indias, mis kestab 22. oktoobrini.

Indias vanglas viibivad laevakaitsjad said möödunud nädala lõpus järjekordse üllatuse osaliseks - nädalapäevad varem end nende kaasusega tegelemast taandanud kohtunik otsustas, et ta on siiski pädev ning jätkab.

„Küsisime, kas uus kohtunik on määratud. Saime vastuseks, et kohtunik on sama, kes esitas taandamise. Kuidas ta järsku kompetentseks sai?“ ei mõista mehed. Laevakaitsjad ei hellita lootust, et isegi kui kohtunik otsuse langetab, see oktoobris ka avalikuks tehakse. „Nagu me teame, on ta neid otsuseid varemgi teinud.“