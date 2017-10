Vähiga on seotud ka Leneli lugu, kes tantsu juurde jõudis teismelisena läbides oma elu raskeimat perioodi. 16aastasena seisis neiu silmitsi ema haigusega, mis pani ta otsima lohutust kõikjalt. „Minu jaoks olid sel hetkel ropendamine ja valetamine parimad sõbrad,“ meenutab ta täna tormilist aega ja lisab, et tantsukool ja treener aitasid tal sel kriitilisel perioodil emotsioone ja väärtusi ümber kujundada.

Tantsutreener Joel Juht on mõjutanud sadade noorte elu, aga mõne inimese puhul osutunud ka elupäästjaks. Kanal 2 tänusaates „Oled jätnud jälje“ jagavad täna oma traagilist lugu viis noort naist, kelle jaoks tants on osutunud pääseteeks elu kõige keerulisemal hetkel.

Kõik viis tänast lugu lähevad hinge oma ülima emotsionaalsuse ja samas ka haprusega ning põhjus tantsutreenerit tänada on neil kõigil sama. Elu kõige raskemal hetkel on Joel Juht osutanud neile tuge ja andnud mõista, et kõik saab korda. „Tuleb leida endas jõud, pea püsti tõsta ja eluga edasi minna.“