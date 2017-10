Ajakirjanik: Kas prokuratuur ja kaitsepolitsei ootasid enne ablinnapeade kinnipidamist, et valimised saaks läbi, või oli see juhus?

Puusepp: uurimised valimistega seotud ei ole. Aga me peame arvestama, et siin on kaks erinevat kriminaalasja. Meil oli mõistlik nendega koos avalikuks minna. Kui me oleks ühe juhtumiga enne välja tulnud, oleks see kahjustanud teise kriminaalasja uurimist.

Gross: me ei viivitanud valimiste pärast. Küsimus on see, kas me oleksime võinud Suvorovi toimingutega jõuda avalikkuseni natuke varem. Oleks võinud, aga siis oleks Semilarski juhtum kannatanud.

Puusepp: kui enne valimispäeva tulla välja toore uurimisega, siis loomulikult me anname endale aru, et me ei taha rohkem valimiste protsessi mõjutada. Need teod on seotud konkreetsete isikute, mitte erakondadega.