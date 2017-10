„Seitsmesed uudised“ toovad täna eetrisse videoloo, kus paljastatakse noorte neidude kupeldamine jõukatele ärimeestele. Mitmest allikast on kuulda, et luksusliku elustiiliga silma paistnud veetleva naisterahva näol on tegu eksmiss Laura Kõrgemäega. Missi kupeldamisohvriks langenud naisterahvas räägib „Seitsmestele“, et ei suutnud selle võimalikkust uskuda: „Et selline asi toimub meil siin Eesti vabariigis ja mitte keegi justkui ei tea sellest midagi!“ rääkis üks. „Mulle ütles ta, et see oleks veel ilusam mu seljas, kui mul ei oleks rinnahoidjat all,“ meenutas teine ohver. Elu24 vestles ühe Invidias töötanud tütarlapsega, kes ütles, et välismaa meestega kohtumise eest pakuti 1200-2000 eurot ning vahel kingiti raha asemel riideid, aksessuaare või telefone.

Üks Õhtulehega anonüümselt suhelnud agentuuris töötanud tüdruk usub, et selliseid pakkumisi tehti ilmselt väga valitud seltskonnale. Teinegi modell, kes tänaseks Invidiast lahkunud ütleb, et tema ei tea sellistest juhtumistest midagi.

Kaks aastat tagasi kirjutas Elu24, et agentuur ei suuda oma tüdrukutele tööd pakkuda ning teistest agentuuridest üle meelitatud tüdrukud on tööta, Kõrgemäe kommenteeris aga , et tööpuudust neil pole ning samuti ei ole kedagi üle meelitatud. Kõrgemäe asutas promo- ja modelliagentuuri Invidia aastal 2014 koos jumestuskunstniku Kerstin Koortiga. Praegu on ettevõtte juhatuses vaid Laura Kõrgemäe. Laura on asutanud ka teisegi ettevõtte, Invidia Events OÜ.