Orkaan Ophelia mõjudest pole tänaseks mingeid jälgi, sest õhumassi Eesti kohal on hoopis teised. "Praegu on neid pilvi veel ehk kusagil Loode-Venemaal, aga seda on raske öelda," ütles riigi ilmateenistuse sünoptik Helve Meitern, kelle sõnul oli viimati selline olukord aasta 1893. Eile keskpäeval Eesti pimedusse katnud orkaani Ophelia pilvemass, mida kartlikumad inimesed võrdlesid juba maailmalõpu saabumisega, oli õhtutundideks Eesti jalge alt pühkinud. Seetõttu on tänane pilvisus hoopis lahjemat masti. "Õhumassid-pilved meie kohal on teised – kõik on teistmoodi kui eile," tõdeb riigi ilmateenistuse sünoptik Helve Meitern. "Võrreldes eilsega on õhuvoolud täna pöördunud teise suunda, rohkem loodesse. Praegu on neid [orkaani] pilvi veel ehk kusagil Loode-Venemaal."

Orkaan Ophelia jäänused Atlandi ookenilt tõid Eestisse troopilise õhumassi, mis tõstis temperatuuri kuni 15 kraadini, levitades õhus ühtlasi Portugali metsapõlengute tuhka ja Sahara kõrbetolmu osakesi.

"See, et orkaan Ophelia nüüd siia niiviisi tuli, see on küllaltki ebaharilik," märgib Meitern andmestikku uurides. "Sakslaste ilmateenistuse tehtud arvutuste järgi oli aasta 1893, kui Atlandi ookeani 20. laiuskraadilt tuli viimati tsüklon. Enamasti pöörduvad nad ära Kariibi merele."