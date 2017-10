Aespa põhitee on korralik, silma hakkavad vaid üksikud lappimiskohad ning autoga sõita on lausa lust. Pöörates aga suurelt, asfalteeritud teelt kõrvalteele, on vaatepilt nii trööstitu, et ajab suisa muigama: augud nagu kardaks, et ei mahu muudmoodi ära, kui end tihedalt teineteise vastu pressides.

Raplamaal Kohila vallas Aespa alevikus elavad inimesed on mures suurte aukude tõttu raskesti läbitavaks muutunud kruusatee pärast. Kohalike sõnul on selline olukord kestnud juba aastaid, kuid vald vilistavat nende korduvatele palvetele teetingimusi parandada. „Väidetavalt ei ole teed aukus ning neid käiakse regulaarselt hööveldamas,“ ütleb Reili. Koduse inimesena teab ta, et neil päevil, mil Kohila valla abivallavanem Argo Luik väitnud talle, et höövel käis teed silumas, seda tegelikult ei tehtud. Tõsi, pärast summuti kukkumist paigaldati tee algusesse ebatasasustest märku andev liiklusmärk ühes kiirust 30 km/h piirava tahvliga. Teine samasugune märk vedeleb kraavipervel.

„Mul kukkus keset teed autol summuti alt. Auk on augu otsas kinni, võimatu on sõita! Vallale probleemist rääkida on sama hea, kui seda mitte teha,“ kurdab Aespa aleviku elanik.

Vankriga vastu jalutav ema naljatab, et jah - tee on tõepoolest sobilik vaid neile, kelle laps väristamise saatel uinuda armastab. Tema ise kasutab kõndimiseks muidu teist teed. Täna on ta siin, et näidata, millise auguga peetud lahingus summuti langes.

Vihma sajab. Pori lirtsub taldade all. Peas hargneb viisijupp: „Sile tee, sile tee, auk, auk, auk...“ On raske leida kohta, kuhu asetada jalg ilma, et see vett täis lohku tabaks.

„Meie lapsed peavad iga päev seda teed siin läbima,“ on kohalikud mures. „Koolibuss läheb sealt,“ osutatakse taamal paistvale bussipeatuse märgile. See kannab uhket nime - Entusiasti. Pisut eemal asub aga Optimisti tänav.

„Uhke värk. Enam ei tundugi olukord nii lootusetu,“ märgin.

„Nagu Potjomkini küla. Väljast paistab uhke, aga see, mis tegelikult toimub, on katastroof,“ saan vastuseks.

Kui Reili abivallavanema poole pöördus ning teatas, et augud on umbes viis sentimeetrit sügavad, teatati talle, et teeseisundi järgi on lubatud kruusakattega teel 10 sentimeetrit sügavaid auke.

„Abivallavanem oli enda sõnul ise ka käinud teede olukorda hindamas ega näinud auke. Ka on ta näinud pilte, kuid tema sõnul ei ole tee ikkagi halvas seisus,“ sõnab Reili.

Kohalike sõnul näiliselt justkui aegajalt tehakse midagi tee parandamiseks, kuid sisuliselt auke ei täideta. „Kasutegur on null.“

Aukude sügavuse kontrollimiseks astun esmalt neisse saabastega sisse. Et aga jalad saavad jube kähku märjaks, võtan sügavuse mõõtmiseks appi joonlaua. Ühel teelõigul hakkavad silma teravate servadega suured augud.

Esimesed tulemused ulatuvad neljast üheksa sentimeetrini.

„Näed, pole ju kümme ja ongi justkui korras,“ muigab Reili mõrult.

Järgnevad mõõtmised annavad juba märksa suuremaid numbreid - 10, 11 ja pool, 13.

Kohalikud ei usu, et need tulemused midagi muudavad - on ju abivallavanem varasemalt öelnud, et tema auke ei näe, tee vastab nõuetele ning soovitanud ka summuti lõhkumise põhjuseid otsida mujalt - vald ei olevat kohustatud seda hüvitama.

Neljapäeva hommikul (12. oktoober) on Aespas kohal politsei. Patrull mõõdab auklikul teel logistavate sõidukite kiirust. Kohalike jaoks on see halenaljakas.

Veel enam hämmastab neid aga enne lõunat saabunud höövel ja seda põhjusel, et paar päeva varem teatati vallast, et enne ilmastikuolude paranemist ei saa midagi ette võtta, sest see rikub teed veelgi enam.

„Ei tea, kas nutta või naerda. Ajastus on ikka väga mööda.“

Ka nädal hiljem on teed jätkuvalt kriitikat mitte kannatavas seisukorras.

Abivallavanem: kas vallavalitsus peab seadust täitma või ei?

Kristiina Tilk

Möödunud aastal investeeriti Aespa aleviku teedesse 274 893 eurot. Aespa ringteed, kus kõnealune probleem, rekonstrueeritud teede hulgas ei ole. Abivallavanem Argo Luik teatab esmalt, et on andnud operatiivselt tagasisidet teeolude seisundi ja põhjuste kohta, miks ei saa neid kohe üle hööveldama tulla.

„Kuna ilmastikuolud on olnud väga vihmased, ei tohi nii märga kruusa hööveldada,“ sõnab Luik. Põhjus selles, et peale liigniiske kruusatee hööveldamist jääb see väga pehmeks ja poriseks, muutes läbitavuse veelgi halvemaks ja tuues augud paari päeva jooksul tagasi.

Luik teatab, et uuesti hööveldama saab minna, kui ilmastikutingimused seda lubavad. Kodanikult saadud info põhjal, et teel on kuni 5 cm sügavusega augud, vastas Luik talle, et lubatud on kuni 10 cm.

Saanud ajakirjanikult infot, et teel on lubatust suuremaid auke, kirjutab Luik: „Ju te leidsite vaid üksikuid auke, mis on suuremad kui 10 sentimeetrit. Vastavalt teie infole tellisime varasemalt kui oli plaanitud Aespa ringteele höövli. Nagu varasemalt kirjutasin, siis selle hööveldamisega kaasneb nüüd paratamatult pehmem tee. Porisemat teed oleksime saanud vältida, kui oleksime ära oodanud veidi kuivema aja.“ Kui see muudab olukorra hullemaks, mis on höövli mõte? Luik sõnab , et teeomanikul tuleb tagada nõuetele vastavus.

„Kui see muudab teeolud veelgi halvemaks, siis hetkel jääb mulje justkui saadeti höövel sinna pelgalt selleks, et näidata - vald reageerib. Eksin?“ küsin ma.

„Kas Kohila vallavalitsus peab seadust täitma või ei pea?“ küsib Luik vastu.