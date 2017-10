Valitsus otsustas eraldada ID-kaardi turvariski osaliseks maandamiseks raha sihtotstarbelisest reservist, kuna riigieelarvest ei saa neid kulusid katta.

Tegu on mobiil-ID kasutusvõimaluse kiire arendamisega 77 riikliku infosüsteemi jaoks, mis läheb kokku maksma 671 000 eurot.

Potentsiaalse turvariski maandamiseks otsustas 4. septembril kogunenud valitsuskabinet, et kõigil ministeeriumidel tuleb alustada MKM koordineerimisel kohe vajalikke IT-arendusi ja prioriseerida need selleks, et kõigis infosüsteemides oleksid autentimine ja allkirjastamine lisaks ID-kaardile võimalikud ka mobiil-IDga, seisab otsuse seletuskirjas.