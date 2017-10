Novira Capital asub Tallinnas Süda tänava ja Pärnu mnt vahelisel alal ehitama neljast hoonest koosnevat mahukat elamukvartalit, kuhu on kavandatud 140 eksklusiivset korterit, apartement-hotell, restoran ja kaubanduspinnad.

Novira Capitali juhtivpartneri Arle Mölder sõnul muutub pikka aega räämas ja seejärel tühjana seisnud ala südalinnas väärikaks kvartaliks, kus neli arhitektuurselt eristuvat hoonet hakkavad moodustama ühtse tervikliku ansambli. “Das Haus elamukvartalist saab Tallinna südalinna parim aadress nii arhitektuurilt kui teostuselt,” kinnitas Mölder ja lisas, et ehitus algab selle aasta lõpus ning valmib 2020. aasta alguseks.



Das Haus nime kandev arendus laiub neljal kinnistul, mille kogusuurus on ligi 4900 ruutmeetrit. Elamute ehituse käigus kavandatakse korrastada ka hõlmikpuu pargina tuntud roheala ning rajatakse atraktiivne avalik ala pargi ning elamu vahele. Samuti näeb projekt ette, et osaliselt eksponeerituks jääb kaevetööde käigus avastatud unikaalne keskaegne akvedukt.



Elamukvartalis valmib ligi 10 000 ruutmetri jagu 1-5-toalisi esinduslikke kortereid, millest paljud on avarate rõdude ja terrassidega. Lisaks on planeeritud kvartalisse apartement-hotell, kohvik-restoran ning esimese korruse kaubanduspinnad. Parkimine on lahendatud kahekorruselises maa-aluseses garaažis.



Das Haus elamukvartal valmib aadressil Pärnu mnt 31/33/35 ja Süda 4. Hoonestuse välisarhitektuuri teostab Indrek Allmann arhitektuuribüroost Pluss ning sisearhitektuuri Meelis Press.

