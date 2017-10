Mõlemad olid valimistel edukad

Semilarski ja Suvorovi suhtes alustatud kriminaalmenetlused ei ole prokuratuuri kinnitusel omavahel seotud.

Semilarski on olnud Tartu abilinnapea alates 2014. aasta aprillist ning Suvorov 2015. aasta aprillist.

Artjom Suvorov sai äsjastel kohalike omavalitisuste valimistel Tartus 633 häält, mis tagas talle koha linnavolikogus. Ka valiti volikogusse Valvo Semilarski, kes sai 691 häält.

Korruptsioonijuhtumitesse suhtutakse täie tõsidusega

Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Grossi sõnul suhtuvad prokuratuur ja kaitsepolitsei ametnike korruptiivsetesse tegudesse väga tõsiselt.

“Abilinnapead, kelle suhtes on inimestel eriline usaldus, peavad ennekõike juhinduma avalikust huvist. Seetõttu on äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti ühe mõjukama omavalitsuse juhtivaid ametiisikuid on alust kahtlustada korruptsioonikuritegudes.” ütles Gross.

“Põhirõhk ei ole abilinnapeadele pakutud summadel, vaid probleem on põhimõtteline, mistõttu kontrollime põhjalikult kõiki korruptsioonikahtlusi mõlema ametniku suhtes,” ütles prokurör ning lisas, et kahtlustus on esitatud konkreetsetele ametnikele ja ei ole seni kogutud tõendite põhjal seotud ühegi erakonnaga.

Kaitsepolitsei Lõuna osakonna direktor Jaanus Kann kinnitas, et uurimine on kestnud juba mõnda aega ning kogutud tõendid on piisavalt kaalukad, et täna mõlemale abilinnapeale kahtlustus esitada. „Korruptiivsed skeemid lähevad kohati keerulisemaks ning varjatumaks, seda enam õiguskaitseasutused pingutavad, et need siiski paljastada,“ sõnas Kann.