Eestis kehtiva seaduse kohaselt tuleb õues elavatele ketikoertele tagada nõuetekohased tingimused. Määrus sätestab üheselt, et õues tohib pidada vaid selliseid koeri, kes on selleks kohastunud. Õuekoertel peab olema kuut ja selle suurus tuleb valida vastavalt koera kasvule. Ehitiselt nõutakse vee- ja tuulekindlust. Kuudi põhi peab asuma maapinnast kõrgemal ning põrand tuleb hoida puhta ja kuivana. Määruse kohaselt tuleb loomale tagada ka pehme küljealune. Kuudi sissepääsuava peab sobima seal peetava koera suurusega ning ei tohi tekitada talle vigastumist.

„Paari meetrise keti otsas virelevaid koeri on sadu ja nõukogude ajast pärit arusaamad koerapidamisest on väga visad kaduma. Lisaks teevad meile palju muret talude või ehitatavate majade juurde „valvama“ jäetud koerad. Koer on sotsiaalne loom ja tahab olla karjas ehk koos inimesega. Lisaks on taolise metsatukka või põllule ketti aheldatud üksiku koera valvurifunktsioon äärmiselt piiratud ja ebatõhus!“