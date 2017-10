Eile alustasid pea pooled Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajad streiki, et juhtida tähelepanu madalale palgale kui ka kehvadele töötingimustele. Tööinspektsioon kinnitab, et streik, millele ei ole eelnenud läbirääkimisi, on ebaseaduslik. Eile korraldas Rakvere lihakombinaadi tapamaja 64-st töötajast 27 tööseisaku, mida ettevõtte juhtkond nimetas ebaseadusliuks. Teadaolevalt maksis streik kolmele töötajale ka ametikoha. Ärilehega rääkinud töötaja ütles, et koosolek oli nagu seinaga rääkimine. „Meie töö on raske ja jälk, sa töötad terve päeva vere sees ja mis palga eest? Osad saavad 450 eurot, osad 600 ja paremad 800 eurot kuus.

Koosolekul otsustati, et kolme vallandatud töötajat tagasi ei võeta ja ülemusi ei vallandata.

"Rakvere juhtumi puhul on tegemist sisuliselt kollektiivse töötüliga kollektiivse töötüli lahendamise seaduse vaates.Seaduse kohaselt on streik ja töösulg, millele ei ole eelnenud läbirääkimisi ja lepitustoiminguid, ebaseaduslikud. Lisaks ütlev seadus, et streik ja töösulg, mille väljakuulutamisel või korraldamisel on rikutud käesoleva seadusega kehtestatud korda, on ebaseaduslikud," selgitab tööinspektsiooni peadirektori asetäitja ennetuse ja õigluse alal Meeli Miidla-Vanatalu. Vanatalu sõnul on kollektiivse töötüli lahendamiseks seaduses ette nähtud väga kindel protsess, mida eirates saab rääkida ebaseaduslikust streigist. "Kui töötaja käitumine ei ole seaduse nõuetega või töölepinguliste kokkulepetega kooskõlas, siis on tööandjal kui tema lepingupartneril õigus teda hoiatada, et lepingu jätkuva rikkumise korral öeldakse tööleping erakorraliselt üles. Ning kui rikkumine sellele vaatamata jätkub, siis ongi tööandjal tõesti õigus tööleping erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 3 või järgnevate alusel, "kommenteerib Vanatalu. Ta lisab: "Lõpliku hinnangu, kas töölepingu ülesütlemine on konkreetseid asjaolusid arvestades mõistlik või mitte, saab anda aga ainult töövaidluskomisjon või kohus. Selleks peab töötaja vaidlustama tööandjapoolse ülesütlemisavalduse ühe kuu jooksul, arvates avalduse saamisest," HKScan: streikivad töötajad rikuvad seadust „Rakvere lihatööstuse tapamajatöötaja 64-st töötajast 27 poolt korraldatud tööseisak on ebaseaduslik ning vastuolus Töölepingu seadusega, mille kohaselt rikub töötaja seadust kui keeldub täitmast oma tööülesandeid ja töölepingust tulenevaid kohustusi," kommenteeris teemat HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere.