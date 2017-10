Poelettidele on saabunud Eesti esimene tõupuhas tänavarõivaste bränd Shay, mis on toodetud ja disainitud nelja Eesti noormehe poolt.

Oma rõivabrändi idee sai alguse paar aastat tagasi kui noored olid järeldusele jõudnud, et riidevalik brändipoodides jääb veidi vajaka ja otsustasid selle teadmisega midagi peale hakata. Üheskoos leiti kiirelt, et paneks õige ise käed-jalad tööle ning teeks midagi eriti lahedat ja hingelähedast.

Shay tegevjuhi Sebastian Koljaki sõnul on uue brändi eesmärk tuua Eesti tänavamoodi unikaalseid, kvaliteetseid ning mõistliku hinnaga riideid. „Noorte- ja tänavamood Eestis on läbi aegade sõltunud eelkõige Lääne kultuurist ning välismaistest hiiglaslikest rõivabrändidest. Tänavatel domineerib kiirmood, mille kvaliteet jätab tihtilugu soovida ja riiete poelettidele jõudmiseks kasutatakse odavat lapstööjõudu. Shay eksklusiivsus ja ainulaadsus seisneb selles, et toodete kogused saavad olema limiteeritud ja tootmisprotsess jääb Eestisse seniks, kuni me ise siin oleme.“ sõnas Koljak.

Austades laste õigusi, põhjamaist disaini, kvaliteetset käsitööd ja samal ajal lähtudes soovist luua ise midagi esmakordset ja teistest eristuvat, sündiski Shay – bränd mis seisab loomingulisuse, julguse ja eneseusu eest, tõestamaks, et kõik on võimalik.

Brändi taga on neli Eesti noort, kes kõik on pärit erinevatest eluvaldkondadest ja kellelegi neist ei ole moedisaineri diplomit, kuid nende lood, elukogemused, visioon ning erinevate eluetappide mõjutused ja kogemused ongi see, mis väljendub nende loomingus - igal riideeesemel on oma lugu, alltekst ja mõte. Kogu disainiprotsess ja tootmine teostatakse Eestis, et noored saaksid

tootmisprotsessi igal etapil, alates esimestest visanditest, lõpetades tootmisprotsessi viimaste liigutusteni, ise silma peale hoida, et siis vajadusel veel kõiki kollektsiooni rõivaid ise täiendada, lihvida ja muuta.

Koljaki sõnul peegeldub Shay brändi visuaalides eelkõige põhjamaist kargust ja võimsust ning just tänu sellele on Shay kui kaubamärgi sümboliks hirvesarved, mis on tugevuse, julguse, individuaalsuse ja taassünni märgid. „Need neli märksõna on ka meile endile väga südamelähedased, ja see on ka see, mis kõige paremini meie kaubamärgi „maailma“ kokku võtab. On ju täiesti ilmselge, et ühe suure brändi loomine nõuab takistuste ületamist ning pingutusi, aga kui sul on piisavalt usku sellesse, mida sa lood, siis tõeliselt uskudes ja vaeva nähes ei ole mitte ükski unistus teostamatu.“ ütles Koljak.