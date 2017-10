Viimase viie aastaga on seksivigastused tõusnud 80 protsenti. Põhjuse leiab selles, et keskealiste meeste seas on populaarseks muutunud seikluslikum ja katsetamist nõudev seks. Meedikud aga hoiatavad, et kõige sagedamini vigastavad seksivad paarikesed end duši all, vahendab mirror. Londoni tohter Stephen Makinde kinnitab, et viie aastaga on magamistoas saadud vigastuste arv neljakordistunud.

Osteopaadid ja kiropraktikud ravisid varem spordivigastusi, mille kõrvalt jõudis nendeni 20 protsenti seksis end vigastanud inimesi. Nüüd on aga see protsent jõudnud 80ni.

Ometigi leidub veel ka piisavalt patsiente, kes tunnevad lialt häbi ega räägi kõike ausalt ära. Kahjuks tähendab see seda, et arstid ei saa neid korralikult ka ravida. Makinde sõnul on enamus patsiente 50ndates mehed, kuid palju pöördub arstide poole ka naisi. Viga saavad kaelad, randmeluud, pahkluud, seljad, põlved. Sagedaseks on muutunud ka hemorraagia vaagnapiirkonnas. Kui varem kiputi enamasti alati viga saamise kohta muid põhjuseid leiutama, siis praegu on olukord natuke parem. Siiski on see teema ja vigastused paljude jaoks veel piinlik ja ebamugav tohtrile paljastada, mis tegelikult juhtus.