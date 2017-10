Suurbritannia julgeolekuteenistuse MI5 juht Andrew Parker teatas eile ajakirjanikele esiendes, et Inglismaa seisab silmitsi sellise terroriohuga, mida pole ühendkuningriigis varem nähtud.

Parker sõnas, et enamus rünnakutest on vältimatud, kuna Suurbritannia näeb islamistliku terrorismisohu dramaatilist tõusu. Terrorismi pealetung peegeldus MI5 juhi sõnul Westminsteris, Manchesteris ja Londoni sillal toimunud rünnakutes, kirjutab The Guardian.

„See oht on mitmemõõtmeline, areneb kiiresti ja toimub ulatuses ning tempos, mida me pole varem näinud,“ teatas Parker avalikus esinemises, mis on luureteenistuse juhi puhul harukordne. Parker lisas, et oht on kõrgeim kõigest, mida ta oma 34 aasta pikkuse karjaääri jooksul näinud on. „Tänapäeval on rohkem terroristlikke rühmitusi, need tulevad meile kiiremini ja neid on raske avastada.“