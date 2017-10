Avasaate peategelane Ulvi võitleb ülekilode, habeme ja häbiga. Noorel naisel pole hambaid, ta ei suuda ta söömishoogusid pidurdada, ta kaalub 150 kilo ning jõuetus ning ülekaal on viinud selleni, et Ulvit vaevab kurvameelsus.

„Ma ei ela. Ma eksisteerin! Ma õhkan seda tunnet, et ma iseendale ei sobi ja ei meeldi. See on kõige raskem hetkel, ma ei suuda iseendaga leppida. Ma ei suuda istudes isegi jalga üle põlve panna. Loomulikult ma üritan selle üle nalja teha – kes tahaks halada, et olen nii paks, nii kole, ma ei taha, ei oska. Teen sõprade ees nalja, et teeme sumomaadlust või midagi sellist. Tegelikult tol hetkel keegi ei näe, mida ma hinges tunnen – tegelikult mu hing nutab,“ kommenteeris Ulvi.