Eesti avalikkuses tuntud endine miss tegeleb juba aastaid tunnistajate sõnutsi noorte tüdrukute kupeldamisega, paljastavad TV3 „Seitsmesed uudised“.

„See on tegelikult nii-öelda kupeldamine. Ma ei suutnud uskuda, kuidas on üldse võimalik, et selline asi toimub meil siin Eesti Vabariigis ja mitte keegi justkui ei tea sellest midagi,“ räägib missi väidetav ohver videos.