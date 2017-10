27aastane Oscari-võitja rääkis traditsioonilise galal „Women in Hollywood", kuidas karjääri algjärgus olid produtsendid sundinud teda kahe nädalaga seitse kilo alla võtma. „Oli see vast lihtne!“ ironiseeris Jennifer publiku naerupahvaku saatel.

„Need viis olid minust palju kõhnemad. Seejärel ütles see naine, et ma peaksin neid alastifotosid dieediinspiratsioonina kasutama.“

Kui Lawrence juhtunust meesprodutsendile rääkis, ei mõistnud too, miks Jenniferi paksuks peeti. „Ta ütles, et olen tema meelest täiesti pandav ja et ma peaksin pornofilmides mängima,“ meenutas Lawrence.