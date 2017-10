Kaitseminister Jüri Luik ja Kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Martin Herem osalesid eile ühispatrullis ÜRO rahuvalvemissioonil UNIFIL Liibanonis teenivate Eesti kaitseväelastega, et saada ülevaade nende ülesannetest, teenistustingimustest ning operatsioonialast.

„Väike riik nagu Eesti saab oma julgeolekus toetuda iseseisvale kaitsevõimele, liitlastele ja rahvusvahelise õiguse toimimisele,“ ütles kaitseminister Jüri Luik kohtumisel Estpla-23 sõduritega.

Luige sõnul on Eesti kaitseväelaste teenistus ÜRO rahuvalvajatena osa laiemast Eesti rahvusvahelisest tegevusest, kus me ei saa loota rahvusvahelisele toetusele, kui me ise rahvusvaheliselt ei tegutse.