Kutse saate casting'ule lõi ta pahviks: „Esmapilgul ajas mind see naerma, kuna see tundus nii uskumatu. Tegelikult on see minu jaoks siiamaani uskumatu. Mõni päev mõtlen, et see kõik on justkui uni. Aga ma rääkisin oma sõbranna ja mehega ning nemad toetasid ja julgustasid mind, et ma läheksin ning panid südamele, et kui tahan muutuda, siis see on minu võimalus.“Naine tunnistab, et ta häbenes enda välimust ja ei soovinud käia seltskondlikel üritustel: „Kui ma väljas käisin, olin ma lauavalvuri rollis.“Ulvi tõdeb, et oma tollase välimuse kohta ta siiski negatiivseid kommentaare kuulma ei pidanud, ent meenub üks seik: „Oli operatsioonieelne õhtu ja ma läksin kohalikku poodi. Minu ees seisev meesterahvas pööras mu poole ja vaatas mulle otsa ja ütles, et tütarlaps, miks te nii paks olete?! See lõi mul lained pea kohal kokku ja ma ei osanud kuidagi reageerida. See oli minu jaoks täielik šokk.“

Ulvi räägib, et abikaasa ei kurtnud kunagi tema välimuse pärast: „Minu abikaasa ei öelnud minu välimuse kohta õnneks ühtegi halba sõna. Meil on väga tugev suhe ja oleme koos olnud juba ligi 25 aastat, millest 15 oleme olnud abielus. Kui ma kurtsin, siis ikka oma abikaasale, et ma ei ole iseendaga rahul ja ma ei taha olla paks. Ta üritas mind suunata end käsile võtma, kuid ometigi ta ei öelnud midagi halvasti.“

Naise sõnul on pärast saadet ka suhted abikaasaga tugevamaks muutunud: „Abikaasa on väga rahul minu muutumisega ja on väga õnnelik minu üle. Ta on mulle teinud palju komplimente. Saate jooksul meie suhe vaid tugevnes. Kui ma varem ei tahtnud oma tunnetest rääkida, siis nüüd suhtleme üksteisega täiesti avameelselt. Ka lapsed vaatavad mind teise pilguga – kui enne oli emme lihtsalt armas, siis nüüd on emme ilus ja armas. Nüüd nad soovivad meiki proovida.“

UUED HAMBAD: Ulvil ei olnud enne hambaid, kuid saate ajal sai ta endale suhu kauni pärlirea. (Filmimees/TV3)

Ulvi tunnistab, et tema elu muutus pärast tõsielusaadet täielikult: „Enda jaoks läbisin ma 120kraadise muutuse. Ma olen seestpoolt täiesti teine inimene – ma olen palju avatum, rõõmsam ja julgem. Minus on tohutult positiivsust.Ma julgen nüüd sõpradega välja minna nii, et ma ei ole enam lauavalvur. Ma käin pea püsti ja ei häbene end enam. Ma hoolitsen nüüd enda välimuse eest palju rohkem. Kui ma varem väljas käies ei tantsinud mitte kunagi, siis nüüd ma julgen tantsida ja tantsulaval enam piire pole. Mul oli kompleks inimestega suhtlemisel, ka see kompleks kadus täielikult!“

RAHUL: „Mu elu tegi 120 kraadise kannapöörde. Ma olen täiesti uus inimene. Ja ma armastan ennast.“ (Jane Faizullin)

Head harjumused ja soovitused, mida saate arstid Ulvile jagasid, saadavad teda siiani: „Ma toitun tervislikult ja käin Harku rajal aktiivselt kõndimas. Sünnipäevadel ikka söön tüki kooki, kuid vanad halvad harjumused, näiteks süüa õhtuti suur kausitäis jäätist, on täielikult kadunud.“

Teletäht Eve Kallaste räägib, et saate „Minu imeline muutumine“ juhina on ta saanud hindamatuid kogemusi: „Kui võtaksime rohkem aega, et inimesi päriselt kuulata, oleks ehk ka hukkamõistu ja hinnangute andmist vähem. Paljud jõuavad muutumissaatesse sellepärast, et nende elus on lapsepõlvest saati olnud vähe armastust, heakskiitu ja hoolimist. Nad arvavad, et nende ebakindlus on tingitud nende välimusest, kuid alati pole see sugugi nii. Nende ebakindlus on hakanud kasvama tundest, et neist ei hoolita.“

INETUST PARDIPOJAST KAUNITARIKS: Ulvi võttis kogu jõu endas kokku ja läbis totaalse muutumise (Jane Faizullin)

Halvad suhted leiavad otsa

Eve tõdeb, et kõikidel hooaegadel on olnud palju lugusid, mis lähevad ka saatetegijatele hinge, mõnikord on pisaraidki raske tagasi hoida: „See hetk, kui muutujad peeglisse vaatavad on enamasti kõige liigutavam. Isegi need, kes emotsioone endas üritavad hoida, lasevad siis oma pidurid vabaks. See on eriline nii saate meeskonnale kui ka muutujale, kui muutumise läbinu ütleb lõpuks, et ta enam ainult ei eksisteeri, vaid elab nüüd päriselt.“

„Muidugi tuleb ka saate tegijatel pisar silma, kui naise muutumisele kaasa elanud abikaasa ütleb, et soovib oma kauaaegsele, ent ometi nüüdseks uuele naisele veel ühe abieluettepaneku teha,“ ütleb saatejuht Eve Kallaste. (Jane Faizullin)

Tõsielusarja saatejuhina on Evet enim liigutanud lood, kus inimesed on saate jooksul sisemiselt kasvanud. „Minu jaoks on väga mõjuvad need muutumised, mille jooksul osaleja jõuab enese väärtustamiseni sel määral, et on valmis lõpetama oma destruktiivsed suhted. Kes ületab ennast, kes vabaneb vanadest halbadest harjumustest, mõni leiab saate jooksul uue armastuse või näiteks uue töö, samuti minnakse saate jooksul ka lahku. Murenevad need suhted, millel polnud kindlat vundamenti. Kui ühel partneril ei õnnestu ebavõrdses suhtes enam teist maha teha, sest teine on saate jooksul tugevamaks kasvanud, siis need suhted saavad tihti ka läbi.“