Hiljuti USA superstaar Nelly ümber lahvatanud skandaali leek on kustumas. Räpparit vägistamises süüdistav 21-aastane naine võttis kaebuse tagasi kui sai teada et Nelly tuuribussis on kaamerad. Neljakordne Grammy võitja esineb Tallinna ööklubis Cathouse 26. oktoobril.

"Tänaseks on selge, et neiu tahtis vägistussüüdistusega kiirelt rikkaks ja kuulsaks saada," kommenteeris Nelly Eesti kontserdikorraldaja Sten-Erik Jantson. "Meile teadaolevate allikate sõnul võttis neiu kohe, kui sai teada et tuuribussis on kaamerad, süüdistuse tagasi. Nellyle, kes paistab niigi räpimaailmas silma oma korrektsusega, ei esitatud süüdistust ja lasti politsejaoskonnast ilma kautsjonita vabaks juba 20 minuti pärast sinna saabumist," lisas Jantson.

Kogu Nelly Euroopa turnee toimub nagu planeeritud, mingeid kõrvalekaldeid pole. Staar jõuab Tallinna 26. oktoobri hommikul Vilniusest.