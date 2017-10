Sel kevadel alustab suurejooneline „Eesti otsib superstaari“ 7. hooaeg ning alanud on juba ka osalemiseks registreerimine. Eelnevatel hooaegadel on superstaaritiitli pälvinud Birgit Sarrap, Jana Kask, Ott Lepland, Liis Lemsalu, Rasmus Rändvee ja Jüri Pootsmann. Uue hooaja saatejuhiks on viiendal superstaarisaate hooajal osalenud Karl-Erik Taukar, kes sai toona saates 4. koha. Kogenud superstaarid ja muusikud jagasid lahkeid soovitusi uutele saate osalistele.

Eesti esimene superstaar Birgit Sarrap tunnistab, et kümme aastat tagasi ei oodanud ta saatest midagi, ta lihtsalt hüppas tundmatus kohas vette ja tahtis minna näitama seda, mida ta üle kõige armastab, ehk seda, et ta oskab laulda.

Suurim elumuutus toimus Birgiti sõnul juba siis, kui ta finaalsaadetesse laulma sai, sest siis sai ta juba tuntuks ning tekkisid esimesed fännid. Naine soovitab kõigil saates kindlasti end proovile panna.