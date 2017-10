Põhja prefektuuri kriminaalbüroo kahtlustab pildil olevat noormeest Tallinnas toimepandud röövimistes ja vargustes. Tänaseks kogutud andmete põhjal on alust väita, et paljudes kuritegudes valis noormees ohvriteks kooliealised lapsed ning võttis ära nende mobiiltelefonid. Hetkel kahtlustatakse noormeest üheksas kuriteoepisoodis, kuid politseinikel on alust arvata, et kannatanuid on rohkem.

19-aastast varem kriminaalkorras karistatud noormeest kahtlustatakse üheksas kuriteoepisoodis, sealhulgas kolmes röövimises ja kuues varguses. Hetkel teadaolevad juhtumid toimusid käesoleva aasta juulist oktoobrini. Mehele esitatud kahtlustuse kohaselt pani ta augusti lõpus toime mitu röövi ja avalikku vargust Nõmme, Õismäe ja Mustamäe piirkonnas. Ta valis ohvriteks kooliealisi lapsi, kellest noorim oli 9-aastane, ning varastas või röövist neilt mobiiltelefoni. Ühel juhul kasutas noormees röövi toimepanemiseks nuga.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhtivuurija Hisko Varese sõnul tegi mehe käekirja jõhkraks asjaolu, et kannatanuks valis ta kooliealised lapsed ning ühel juhul kasutas ähvardamiseks terariista. „Paljudes kuriteoepisoodides sõitis noormees jalgrattaga lapse juurde ja küsis lapselt telefoni helistamiseks. Saades mobiiltelefoni, jooksis noormees sellega minema või lahkus kannatanu tähelepanu hajutades. Me arvame, et kõik lapsed ei ole julgenud vanematele juhtunust rääkida, kartuses saada vanemate pahameele osaks. Sel põhjusel palume kõigil lapsevanematel, kelle lastelt on nimetatud piirkondades mobiiltelefonid kadunud või varastatud, anda sellest politseile teada. Kui mõni laps teab, et tema sõbralt varastati mobiiltelefon, palume samuti politsei poole pöörduda,“ rõhutas Vares.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja kohtu loal viibib noormees eelmisest nädalast vahi all.

Politsei palub kõigil, kes tunnevad pildil kujutatud noormehe ära või kel on infot tema võimalike kuritegude kohta, anda sellest teada Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 5690 4272.