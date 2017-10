Tartu ülikooli kliinikum lõpetas dr Lembit Mehilasega kauase töösuhte, kuid erakliinik Ambromed jättis ta tööle.

Pärast loo ilmumist on Lembit Mehilast ahistamises süüdistanud veel kolm patsienti, kuid peale selle selgus, et ta oli kuus aastat tagasi vägistamissüüdistusega uurimise all.

Kuiv aegrida on järgmine: 2011. aasta 20. juunil alustas Lõuna ringkonnaprokuratuur Lembit Mehilase kohta kriminaalmenetlust karistusseadustiku 141. paragrahvi alusel, mis käsitleb vägistamist.

Dr Mehilase kriminaaluurimine lõpetati 2012. aasta aprilli alguses, sest süüd polnud võimalik tõendada.

