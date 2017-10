Tartu ülikooli kliinikum nõustus minema kokkuleppele patsiendiga ja maksma kahjutasuks 14 000 eurot, kuna 7 aastat varem unustas kirurg pimesooleoperatsioonil patsiendile marlitampooni kõhtu.

Tema advokaat kirjeldas Tartu maakohtusse saadetud hagis, kuidas patsient pidi aastaid piinu ja valusid taluma.

Tõde tuli päevavalgele ultraheliuuringul, kus ilmnes, et kõhus on võõrkeha – operatsioonil kasutatav marlitampoon. See oli lõikuse käigus tema kõhtu unustatud.

Lugu lahenes kohtusse jõudmata, suve lõpus tegi Tartu maakohus määruse, et pooled on jõudnud omavahel kohtuvälisele kokkuleppele.

