Oktoobri alguses said linnajuhid särada Tallinnas Lasnamäe nõlval kortermaja ees, mille 75 korteris (40 ühe- ja 35 kahetoalist) pidid hakkama elama ainult õpetajad ja nende perekonnad.

Kui hoonet 3. oktoobril Eesti Päevalehele tutvustati, kinnitas abilinnapea Eha Võrk, et maja avatakse õpetajate päeval, 5. oktoobril ja siis hakkavad õpetajad riburadapidi sisse kolima.

Ühe Delfi allika sõnul jooksis uudistest läbi, et õpetajad said võtmed kätte, aga tegelikult pole ükski õpetaja selles majas siiani käinud, veel vähem võtmeid näinud.

Eha Võrk tunnistab, et maja avamisega on tõesti tõrkeid. „Üks põhjus on see, et möbleerimise ja sisustamisega on plaanitust kauem aega läinud,” märgib ta.

Refereeritud artikli täisteksti loe edasi Eesti Päevalehest.