Ligemale nädal aega kestnud vihmasajud on toonud Soomaale tänavuse aasta suurima üleujutuse. Veetase sedavõrd tõusnud, et põllud, metsad ja sõiduteed on vee all.

Tänavu on nn viies aastaaeg Soomaal juba viiendat korda.

Eile oli veetase kõige kõrgem ulatudes 2 meetrit ja 53 sentimeetrit üle normaalse taseme. Peale seda on veetase hakanud vaikselt langema, edastas Kenno Soo Viljandist. Kui vihmasajud jätkuvad, pole imestada, et veetase hakkab jälle tõusma.